العنصرية.. سياسة استراتيجية لدى النظام البحريني

2020/06/03 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم الكثير من المستور في البحرين، سياسيا واجتماعيا وصحيا، كما أعادت التذكير بسياسات التمييز العنصرية الخليفية ضد أهل البحرين.فعلى الصعيد الصحي أظهر حجم تفشي الفيروس في البحرين (أكثر من 10 آلاف إصابة)، وهو رقم كبير بالنسبة لعدد سكانها الذي لا يتجاوز المليون ونصف مليون نسمة، كما […]

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