وثيقة| الصحة تمنع دوائرها وخلايا الأزمة من التصريح حول إصابات كورونا

2020/06/03 | 16:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت الصحة التصريح إلى وسائل الإعلام المختلفة حول أعداد الحالات (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، قرارًا بمنع دوائر الصحة وخلايا الأزمة التابعة لها من التصريح بإعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

قالت وثيقة صادرة عن وزير الصحة حسن التميمي، اطلع عليها "ألترا عراق"، إنه "استنادًا إلى توصيات السيد رئيس مجلس الوزراء المبلغة إلينا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز.



ل/ق79 /20/ 10822)، في 31 /5/ 2020 (تكون وزارة الصحة والبيئة الاتحادية الجهة المخولة الوحيدة بالإعلان عن عدد الإصابات الرسمية بفيروس كورونا في العراق، ويمنع التصريح من خلايا الأزمة المؤلفة في الوزارات والمحافظات كافة لأي سبب كان)".

وقرر الوزير خلال الوثيقة، " أولًا، يمنع منعًا باتًا التصريح إلى وسائل الإعلام المختلفة حول أعداد الحالات ومستوى انتشار جائحة كورونا وتعتمد فقط النشرة التي تصدرها الوزارة من خلال المتحدث الرسمي، ثانيًا، تمنع التصريحات الإعلامية حول الحالات المرضية والتحليل البياني لانتشار المرض دون أخذ موافقة دائرة الصحة العامة بالمستوى العلمي الذي سيقدمه من سيقوم بالتصريح".

وذكرت الوثيقة "ثالثًا، تمنع أي تصريحات إعلامية للكوادر الطبية والصحية من أي وسيلة إعلامية دون موافقة السادة المراء العامين في دوائرهم".

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