الاستخبارات العسكرية لـ”العهد نيوز”: الاستيلاء على كدس للعبوات الناسفة بعملية امنية غربي الرمادي

2020/06/03 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، العثور على كدس للعبوات الناسفة وقانبر الهاون بعملية امنية غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخباراتية العسكرية في الفرقة السابعة وبالتنسيق مع الفوج الثاني لواء المشاة 29، تمكنت من الاستيلاء على كدس للعبوات […]

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