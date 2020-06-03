التعليم العالي تواصل الحراك لدفع كردستان التراجع عن قرار العبور

2020/06/03 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، حيدر العبودي، استمرار التواصل مع وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان بشأن ملاحظات وزارته على آلية التعامل مع الموقف التعليمي إثر انتشار جائحة كورونا، عازياً لجوء بغداد إلى الامتحانات الإلكترونية لعدة أسباب وأهمها الحفاظ على سمعة الشهادة العراقية.وقال العبودي في […]

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