البرلمان يوجه باستضافة هيئة التقاعد وممثلين عن المالية بشأن تأخير الرواتب

2020/06/03 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، باستضافة هيئة التقاعد وممثلين عن المالية بشأن تأخير رواتب المتقاعدين .وقال مصدر برلماني لـ ( المستقلة) اليوم الاربعاء ، إن “الحلبوسي وجه اللجنة المالية باستضافة هيأة التقاعد وممثلين عن وزراةالمالية“.وأضاف أن “سبب الاستضافة جاء لغرض تبيان أسباب تأخير توزيع رواتب المتقاعدين الذين تم احالتهم على التقاعد فيالآونة […]

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