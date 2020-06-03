2020/06/03 | 16:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون عراقيون يجبرون مسؤولا في الصحة على الاستقالة بعد اقتحام مكتبه (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 16:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون عراقيون يجبرون مسؤولا في الصحة على الاستقالة بعد اقتحام مكتبه (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون عراقيون يجبرون مسؤولا في الصحة على الاستقالة بعد اقتحام مكتبه (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).