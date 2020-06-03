الصحة تدين الاعتداء على دائرة صحة ذي قار

2020/06/03 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الاعتداء الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام مكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية.

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