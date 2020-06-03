الكاظمي يبحث مع وزير الطاقة الايراني فرص التعاون في مجال الطاقة

2020/06/03 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة.

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