نائب عن الصادقون لـ”العهد”: هناك مناصب تم عرضها للبيع والشراء من قبل بعض الجهات

2020/06/03 | 16:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، اليوم الاربعاء، القرارات التي تم اتخاذها في جلسة اليوم هو الاقتراض الداخلي والخارجي والموازنة وقال البلداوي في حديث متلفز لقناة “العهد” ان ، “على الحكومة تحديد الية الاقتراض والفوائد والسداد وغيرها من الأمور التي على الحكومة تقديمها للبرلمان ولم يلوح في الأفق مسألة حسم الكابينة الوزارية […]

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