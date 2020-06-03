2020/06/03 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه ويسعى لتطويرنطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته ( المستقلة) ..اليوم الاربعاء إن الاخير ،استقبل اليوم، وزير الطاقة الايراني ، رضا اردكانيان، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات وفرص التعاون في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع وفد ايراني التعاون بمجال الطاقة وبالأخص الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع وفد ايراني التعاون بمجال الطاقة وبالأخص الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).