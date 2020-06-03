2020/06/03 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثير حراك حول المستشفى التركي في محافظة البصرة والذي مازال متلكئا كنظيره الذي في محافظة ذي قار والذي تسبب عدم اكتمال افتتاحه بتظاهرات عارمة واقتحام دائرة صحة ذي قار واجبار مدير الصحة عبدالحسين الجابري على الاستقالة من قبل المتظاهرين.حيث دعا قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر محافظ البصرة بالتدخل شخصياً لحسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك نحو المستشفى التركي في البصرة بعد أن أطاحت نسخته في ذي قار بمدير الصحة.. هل الاستقالة قانونية؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك نحو المستشفى التركي في البصرة بعد أن أطاحت نسخته في ذي قار بمدير الصحة.. هل الاستقالة قانونية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).