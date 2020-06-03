رويترز: دول الخليج بأوبك لا تخطط لتمديد خفض طوعي لإنتاج النفط

2020/06/03 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن مصدرين، الأربعاء، قولهم إن السعودية والكويت والإمارات أعضاء منظمة أوبك لا يعتزمون تمديد خفض طوعي أكبر لإنتاج النفط قدره 1.18 مليون برميل يوميا بعد حزيران.

واتفقت مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يوميا في أيار وحزيران للمساهمة في تعزيز الأسعار مع تعثر الطلب بسبب إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت السعودية والكويت والإمارات بخفض إضافي مقداره 1.18 مليون برميل يوميا في حزيران.

وقال مصدر "ليس هناك مناقشات لتمديد التخفيضات الإضافية الآن".

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