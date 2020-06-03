البرلمان يوجه باستضافة الكلابي لدراسة مقترحاته في مكافحة الفساد

2020/06/03 | 16:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجهت النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، لجنتي المالية والنزاهة باستضافة النائب يوسف الكلابي لدراسة مقترحاته في مكافحة الفساد.

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