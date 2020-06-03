التطبيعية تلغي موسم الدوري الممتاز وتحدد موعد المقبل [موسع]

2020/06/03 | 16:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الغاء دوري الكرة الممتاز في نسخته للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بشكل رسمي.

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