سقوط ترامب ..ام سقوط أمريكا؟؟

2020/06/03 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مازن صاحب… ليس ثمة ما جمع المهاجرون إلى العالم الجديد غير مغامرة الربح السريع ورغبة الرفاهية الدائمة والقدرة على تدوير الأموال لديمومة إدارة الانتاج ..هكذا بدأت مقولة ( دعه يعمل ..دعه يمر) لتكوين النظام الراسمالي التي سرعان ما حقق وفرة إنتاج تنافس العالم القديم في أوروبا العجوز التي احتاجت إلى القوات الأمريكية […]

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