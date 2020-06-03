لبنان: الدولار بـ 4 آلاف ليرة

2020/06/03 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت نقابة الصرافين بلبنان في بيان إن الصرافين سيشترون الدولار الأميركي بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة اليوم الأربعاء، مما يمثل إنهاء لإضراب استمر شهرا.وكانت نقابة الصرافين، قد أعلنت إضرابها المفتوح حتى إطلاق سراح الصرّافين القانونيين وفتح محلاتهم التي أقفلتها القوى الأمنية في الحملة على الصرافين المخالفين لتسعيرة […]

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