الانبار: اقتحام منطقتي وادي ثميل وعسيلة وعين ثميل بحثا عن بقايا خلايا داعش

2020/06/03 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن آمر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاربعاء، اقتحام منطقتي وادي ثميل وعسيلة لتعقب بقايا خلايا ارهابيي داعش في المناطق الغربية.وقال العيساوي لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري والشعبي اقتحمت منطقتي وادي ثميل وعسيلة باتجاه ناحية الرحاليه غربي […]

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