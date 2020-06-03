رواتب الموظفين والموظفات وخلاصة ا توزيع المرتبات من دون استقطاعات!

2020/06/03 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد الحاج قدم تجمع عراقي يطلق على نفسه ” تجمع موظفي الدولة “جملة من المقترحات الى الرئاسات الثلاث لضمان توزيع الرواتب الشهرية بمواعيدها المقررة من دون تأخيرات ولا انفعالات ولا تهديدات ولاشائعات ومن غير استقطاعات في ظل تفاقم الازمات وإنهيار اسعار النفط وأزمة جائحة كورونا وحظر التجوال المتواصل والعزل الصحي ، وذلك للحد […]

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