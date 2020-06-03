إصابة 10 عناصر أمن بتفجير في كركوك

2020/06/03 | 16:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمنى، يوم الأربعاء، بإصابة 10 عناصر من الرد السريع بانفجار عبوة جنوب غربي كركوك، مشيرا الى ان الانفجار وقع في اثناء عمليات دهم وتفتيش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "10 عناصر في الاقل اصيبوا بجروح متفاوتة من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا لقوات الرد السريع في منطقة وادي الشاي جنوب غربي كركوك ضمن عمليات "ابطال العراق - نصر السيادة".

وأشار الى "ان العبوة كانت مزروعة على جانبي الطريق وانفجرت في اثناء مرور رتل لقوات الرد السريع خلال عمليات مداهمة وتفتيش المناطق الواقعة بين صلاح الدين وكركوك".

وانطلقت يوم أمس، الثلاثاء، عمليات امنية شاملة اطلق عليها "ابطال العراق - نصر السيادة"، لتطهير المناطق الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك وبمشاركة شتى القطعات الامنية والحشد الشعبي.

جدير بالذكر ان نشاط خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي تزايد في المدة الاخيرة عبر شن هجمات بين فترات متباينة، على أهداف عسكرية ومدنية، لاسيما في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.

وعام 2017، استعاد العراق كامل أراضية من قبضة "داعش" الذي اجتاح ثلث مساحة البلاد، إثر حرب ضارية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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