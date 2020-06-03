هيئة الجمارك تعلن تسجيل ثلاث حاويات مخالفة في جمرك ام قصر الشمالي

2020/06/03 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاربعاء، تسجيل ثلاث حاويات مخالفة في جمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”لجنة تشكلت في جمرك ام قصر الشمالي تم بموجبها فتح ثلاث حاويات متروكة حجم (٢٠) قدما تحتوي على تمر هند متجاوز ثلثي مدة الصلاحية ومواد كيمائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية […]

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