وزارة الصحة تدين الاعتداء على دائرة صحة ذي قار وتوجه رسالة للجهات المعنية

2020/06/03 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أدانت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الاعتداء على دائرة صحة ذي قار، فيما وجهت رسالة إلى الجهات المعنية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أنها “تستنكر وتدين الإعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها”.وأكدت، ان “باب الشكوى […]

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