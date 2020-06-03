البابا فرنسيس يدعو الشعب الأميركي الى مصالحة وطنية وإيقاف العنف

2020/06/03 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، على موجة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية.

وقال البابا فرنسيس إن العنصرية والإقصاء بأي شكل كان، أمر لا يمكن غض النظر عنه، إلا أن اعمال العنف في الشوارع هي تدمير للنفس وهزيمة للذات، واصفا موت المواطن الأميركي من أصول افريقية بالأمر المأساوي.

ودعا البابا الشعب الأميركي إلى المصالحة الوطنية، لان ما يحدث هو تدمير للذات ويعمل على هدر جهود السلام الدولية.

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