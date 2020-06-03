2020/06/03 | 16:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎الهيئة التطبيعية تقرر اقامة بطولة تنشيطية في آب المقبل وعلى ضوء نتائجها سيتم تحديد مقاعد العراق في المشاركات الخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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