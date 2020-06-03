آمر اللواء 21 بالحشد: أمنا عددا من المناطق بصلاح الدين وصولا الى علاس

2020/06/03 | 17:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر اللواء 21 بالحشد الشعبي خضير المطروحي، الأربعاء، عن تأمين عدد من المناطق في محافظة صلاح الدين المستهدفة في عمليات “ابطال العراق – نصر السيادة” وصولا الى جبال علاس.وقال المطروحي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالالوية 21 و88 و9 بالتنسيق مع قيادة عمليات

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