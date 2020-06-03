اللواء الثاني في الحشد يعلن عدد الجثث التي دفنها في مقبرة المتوفين بالجائحة

2020/06/03 | 17:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني للحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، الأربعاء، عدد الجثث التي دفنها في مقبرة المتوفين بالجائحة، فيما اكد انه دفن مسيحيين.
وقال الحيدري ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي والذي يتولى دفن المتوفين جراء كورونا اشر ارتفاع عدد من تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف حتى
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وقال الحيدري ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي والذي يتولى دفن المتوفين جراء كورونا اشر ارتفاع عدد من تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف حتى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الثاني في الحشد يعلن عدد الجثث التي دفنها في مقبرة المتوفين بالجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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