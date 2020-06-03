اللواء الثاني في الحشد يعلن عدد الجثث التي دفنها في مقبرة المتوفين بالجائحة

2020/06/03 | 17:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني للحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، الأربعاء، عدد الجثث التي دفنها في مقبرة المتوفين بالجائحة، فيما اكد انه دفن مسيحيين.وقال الحيدري ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي والذي يتولى دفن المتوفين جراء كورونا اشر ارتفاع عدد من تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف حتى

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