بحضور قاآني.. الوفد الإيراني

2020/06/03 | 17:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الأربعاء، عن أهم الملفات زيارة الوفد الإيراني في بغداد والتي ضمت قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

أجرى وفد إيراني رفيع ضم قائد فيلق القدس جولة مباحثات في العاصمة بغداد

وأكد الوزير، وفق وكالة الأنباء الإيرانية، خلال اللقاء مع وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، 3 حزيران/يونيو، أن "إيران ترغب في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقالت الوكالة، إن "أردكانيان أحيا خلال اللقاء الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لرحيل الخميني، كما هنأ بمناسبة بدء مهام حكومة مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء في العراق".

كما أعرب الوزير الإيراني، خلال مباحثاتة الحالية مع المسؤولين العراقيين، عن أمله بـ "متابعة الاتفاقات السابقة وخطة التعاون الإيراني على مدى 3 أعوام في مجال الكهرباء مع العراق، والتوصل إلى نتائج مرجوة في هذا الخصوص".

وضم الوفد الإيراني الذي تنتهي زيارته إلى العراق، عصر الأربعاء، إلى جانب وزير الطاقة، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي دخل بغداد بـ"صورة رسمية" هذه المرة، وفق مصدر حكومي مسؤول قال إن "الكاظمي أصر على دخول قاآني بشكل نظامي وفق تأشيرة دخول من وزارة الخارجية".

وأجرى الوفد الإيراني سلسلة مباحثات في بغداد مع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة برهم صالح ومصطفى الكاظمي، فضلاً عن وزير الكهرباء، كما ستتضمن الجولة لقاءً مع وزير المالية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "الكاظمي استقبل وزير الطاقة الإيراني، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة، وبالأخص الكهرباء وتنمية العلاقات والتعاون الثنائي بين العراق وإيران".

وقال الكاظمي، وفق البيان، أن "العالم بأسره يواجه ظروفًا صعبة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المشهد الاقتصادي"، مؤكدًا على ضرورة "بذل أقصى الجهود للتصدي للمشاكل المعقّدة التي تمرّ بها دول المنطقة".

قال الكاظمي إن العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران

وأكد الكاظمي، أن "العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه، وأن الحكومة وضمن برنامجها الأساسي تسعى إلى تطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات".

من جانبه بيّن وزير الطاقة الإيراني، وفق البيان، "حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات وأقصى حالات التعاون مع العراق، ودعمه على جميع الصعد".

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