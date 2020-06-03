نائب: أغلب النواب لن يصوتوا على فؤاد حسين لوزارة الخارجية

2020/06/03 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..جدد عضو النائب عن تيار الحكمـة أسعد المرشدي، الأربعاء، رفض أعضاء مجلس النواب التصويت على فؤاد حسين لأي منصب وزاري في حكومة الكاظمي.وقال المرشدي لــ /المعلومـة/ إن “أغلب النواب سوف لن يصوتوا على فؤاد حسين اذا ما تم ترشيحه لوزارة الخارجية بسبب المشاكل الكثيرة بينه وبين أغلب أعضاء المجلس”، مبينا أن “غالبية […]

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