في اول تعليق له بعد عودته للمنصب.. مدير صحة ذي قار: الوزير والمحافظ والوكلاء رفضوا استقالتي


في اول تعليق له بعد عودته للمنصب.. مدير صحة ذي قار: الوزير والمحافظ والوكلاء رفضوا استقالتي
2020/06/03 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-ذي قار 

أعلن مدير صحة محافظة ذي قار، عبد الحسين الجابري، الأربعاء (3 حزيران 2020) أن وزير الصحة، حسن...

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