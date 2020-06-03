في اول تعليق له بعد عودته للمنصب.. مدير صحة ذي قار: الوزير والمحافظ والوكلاء رفضوا استقالتي

2020/06/03 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلن مدير صحة محافظة ذي قار، عبد الحسين الجابري، الأربعاء (3 حزيران 2020) أن وزير الصحة، حسن...





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