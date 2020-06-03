الكعبي يوجه باستضافة مدير التقاعد بشأن تأخر صرف رواتب 6 اشهر

2020/06/03 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، باستضافة مدير التقاعد العامة، على ...





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