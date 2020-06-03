مصدر: تسجيل 15 اصابة بفيروس كورونا في المثنى

2020/06/03 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المثنى

أفاد مصدر طبي في محافظة المثنى، الاربعاء، بتسجيل 15 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

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