ديالى تطارد حشرة

2020/06/03 | 17:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن انطلاق حملة لمكافحة حشرة "الدوباس" جواً لتأمين الحماية لاشجار النخيل بعد انقطاع دام خمس سنوات، فيما دعت السكان الى اتخاذ التحوطات لمنع أي اضرار صحية ناجمة عن المبيد المستخدم في عمليات المكافحة.

وقال مدير اعلام الزراعة، محمد المندلاوي، لوكالة "شفق نيوز"، ان دائرته وبالتنسيق مع طيران الجيش وباستعمال طائرة حربية محورة "اطلقت حملة مكافحة النخيل من حشرة الدوباس التي الحقت اضرارا جسيمة باشجار النخيل وخفض معدلات انتاج التمور بشكل كبير".

وأشار إلى "الحملة تشمل المناطق التي تحوي بؤر حشرات الدوباس ومكافحتها باستعمال مبيد فلاش الهندي المنشأ".

وأضاف المندلاوي، أن "الحملة بدأت في مناطق قضاء بعقوبة التي تحوي بساتين ومزارع للنخيل"، مبينا ان "لجانا فنية متخصصة ستقوم بعمليات كشف ميداني لتحديد المناطق التي تحوي بؤر الدوباس وشمولها بالمكافحة الجوية".

ودعا المندلاوي السكان الى "اتخاذ التحوطات والاجراءات الوقائية لمنع أي اضرار صحية ناجمة عن المبيد المستخدم في عمليات المكافحة".

وتعد ديالى من المحافظات العراقية التي تمتاز باحتوائها على مساحات شاسعة من بساتين النخيل تصل الى اكثر من 300 الف دونم وتضم اجود اصناف التمور التي تؤمن حاجة الاسواق المحلية وبخاصة العاصمة بغداد.

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