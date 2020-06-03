خلال الاسبوع المقبل.. البرلمان يوجه باستضافة وزير العمل والكادر المتقدم في الوزارة

2020/06/03 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، باستضافة وزير العمل والكادر المتقدم في الوزارة الاسبوع المقبل.وقال مصدر برلماني في حديث لـ”العهد نيوز” ، إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وجه باستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والكادر المتقدم في الوزارة خلال الاسبوع المقبل”.وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم […]

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