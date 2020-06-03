المالية النيابية: موازنة العام الحالي ستكون نصف سنوية وتشغيلية فقط

2020/06/03 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب، أحمد الصفار، اليوم الأربعاء، أن موازنة العام الحالي ستكون نصف سنوية وتشغيلية فقط.وقال الصفار في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” إن “عملية الاقتراض ستحتاج الى بيانات حول مبلغ القرض وسعر الفائدة وفترة التسديد”.وتابع الصفار: “ننتظر ارسال الحكومة مشروع الاقتراض الداخلي والخارجي تمهيدا للتصويت عليه”.[…]

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