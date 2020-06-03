2020/06/03 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي: ندين عملية مقتل جورج فلويد ويجب أن نتجاوز العنصرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي: ندين عملية مقتل جورج فلويد ويجب أن نتجاوز العنصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).