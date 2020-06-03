الكعبي يوجه باستضافة وزير العمل في البرلمان خلال الاسبوع المقبل

2020/06/03 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، باستضافة وزير العمل في البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

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