نائب يحدد موعد إعلان نتائج تحقيق ضياع أكثر من 700 طن للحنطة في النجف

2020/06/03 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حدد النائب عن محافظة النجف الإشراف فاضل الفتلاوي، الأربعاء، موعد إعلان النتائج التحقيقية بشأن ضياع أكثر من 700 طن للحنطة في المحافظة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة تقصي الحقائق مستمرة في عملها بالبحث عن سبب ضياع اكثر من 700 طن من محصول الحنطة في سايلو الكوفة”، لافتا إلى إن […]

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