2020/06/03 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كوردستان يسمي ممثله للحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

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