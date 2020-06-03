2020/06/03 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكدت إدارة نادي القوة الجوية، رغبتها استئناف مسابقة الدوري الممتاز.وقال نائب رئيس النادي وليد الزيدي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الاجتماع خلص الى اتخاذ قرار بإلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي موضحا، أن “ذلك جاء حسب توصيات خلية الازمة بعدم التجمعات في الاماكن المزدحمة ومنها الملاعب وكثرة الاصابات خوفا من تفشي الوباء وعدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية: كنا نمنى النفس باستئناف مسابقة الدوري لكننا مع المصلحة العامة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية: كنا نمنى النفس باستئناف مسابقة الدوري لكننا مع المصلحة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).