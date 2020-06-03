الكاظمي يؤكد لوزير الطاقة الايراني سعي العراق تطوير نطاق التعاون وتبادل الخبرات

2020/06/03 | 17:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، والوفد المرافق له.

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