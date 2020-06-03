2020/06/03 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعجبت الفنانة اللبنانية اليسا، بتغريدة للسياسي اللبناني سمير جعجع حول قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخفيض رواتب الرئاسات، ومقارنتها مع الحكومة اللبنانية.وقال جعجع في تغريدة رصدتها “يس عراق”، وحازت على اتفاق اليسا، إن “رئيس وزراء العراق الجديد بأقل من شهر على نيل حكومته الثقة أوقف رواتب الموظفين “الفلكيين”، مضيفًا: “حكومتنا وبعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: الفنانة أليسا تضع بصمتها على تغريدة تحدثت عن مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: الفنانة أليسا تضع بصمتها على تغريدة تحدثت عن مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).