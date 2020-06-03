شاهد بالصور: هيفاء وهبي بصحبة “محطم الأرقام” العراقي الشهير فريد لفتة بمغامرة جوية

2020/06/03 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصطحب المغامر العراقي كابتن طيار فريد لفتة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مغامرة جوية بالإمارات من مطار نادي الجزيرة برأس الخيمة على متن الطائرة A22 في جولة ترفيهية يؤديان معاً استعراضات جوية في سماء الإمارات.وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد استعدت كثيراً لهذه الفعالية والتي تم تصويرها من داخل الطائرة […]

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