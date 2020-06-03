نقد واسع لترامب من كبار الأساقفة لاستغلاله الإنجيل

2020/06/03 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز انتقد زعماء بروتستانت وكاثوليك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انتشار صورته وهو يرفع الإنجيل.ووجه زعماء للبروتستانت والكاثوليك في الولايات المتحدة انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بعد يوم من إجلاء محتجين سلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية القريبة من البيت الأبيض في واشنطن.ومع اقتراب […]

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