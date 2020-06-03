المثنى تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/03 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد مصدر طبي في محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، بتسجيل 15 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر لـ “العهد نيوز” إن “دائرة صحة محافظة المثنى سجلت 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة”.وكان مصدر في دائرة صحة المثنى افاد، امس الثلاثاء، بأن المحافظة سجلت، 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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