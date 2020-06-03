مسرحو الجيش في سوريا يتلقون دعماً بقيمة 52 مليار ليرة

2020/06/03 | 17:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون المدير العام للمؤسسة السورية للبريد “رأفت النايف”، أن قيمة التعويضات والمستحقات التي سلمتها مؤسسته #للمسرحين الذين تم إنهاء الاحتفاظ بهم، وصلت إلى أكثر من 52 مليار ليرة سورية في مختلف المحافظات السورية.وقال…

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