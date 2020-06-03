2020/06/03 | 17:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كردستان: المحادثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة لحل مشاكل النفط والمال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 17:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان: المحادثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة لحل مشاكل النفط والمال) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان: المحادثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة لحل مشاكل النفط والمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).