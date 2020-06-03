لماذا يشعر البعض بالتعب بعد شرب القهوة؟

2020/06/03 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تساعد القهوة عموما على التركيز وتعزيز الانتباه وتمد الجسم بالطاقة، بفضل محتواها المرتفع من الكافيين، إلا أن بعض الأشخاص يشعرون بالتعب بعد تناولها، خاصةً إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة يوميا.للقهوة فوائد صحية كما أنها مفيدة للقلب، ولكن عشقها إلى حد الإفراط قد يسبب مشاكل أخرى، كما أنها تفقد تأثيرها على الجسم على […]

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