فرنسا تقترحُ برنامج «الخدمة العسكريّة المُعدّلة» لتأهيلِ الميليشيات العراقيّة

2020/06/03 | 18:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَقترحُ #فرنسا نَقل نموذجها لـ “الخدمة العسكرية المُعدّلة” إلى #العراق، لإعادةِ الحياة المدنيّة لعشراتِ الآلاف من رجال المليشيات العاطلين عن العمل منذ انتصارهم على جهاديي تنظيم #داعش.ففي عام 2018، وُلِدت الفكرة على يد رئيس الفرقة…

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