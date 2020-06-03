تعرف على موقف بعض العملات الدولية أمام الدولار الأميركي

2020/06/03 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” موقف بعض العملات الدولية أمام الـ100 دولار الأميركي تراجع جديد لليرة السورية: 195 الف ليرة تراجع مستمر للتومان الإيراني ليقترب من الـ1800 تحسن نسبي لليرة اللبنانية: 395 الف تراجع الجنيه المصري: 1600 استقرار الليرة التركية: 674

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