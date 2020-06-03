2020/06/03 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مطلع لـ / نينا / : استكمال الكابينة الوزارية السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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