قفزة جديدة غير مسبوقة بعدد الإصابات بكورونا في العراق

2020/06/03 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق بقفزة غير مسبوقة بعدد الاصابات منذ ظهور الوباء.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (٨٥٨٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض […]

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